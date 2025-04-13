15 апреля в Молодечно прошла презентация книги "Наш Президент"

Как заявили на форуме с участием соавторов издания, молодежь тянется к знаниям из новейшей истории, а особый интерес проявляет к институту президентства Беларуси. Книга, с которой публика впервые познакомилась еще в январе, уже вызвала широкий резонанс в обществе. Она, к примеру, заставляет задуматься о том, как формируется личность, что такое лидерские и организаторские способности. В книге "Наш Президент" можно узнать и многие эксклюзивные факты из экономики и социальной сферы, которые до этого не были известны широкой аудитории.