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15 апреля в Молодечно прошла презентация книги "Наш Президент"
Литературный марафон - презентация книги "Наш Президент" - сделал остановку в Минской области. В Молодечно сегодня, 15 апреля, собрался актив центрального региона (всего около тысячи человек).
Как заявили на форуме с участием соавторов издания, молодежь тянется к знаниям из новейшей истории, а особый интерес проявляет к институту президентства Беларуси. Книга, с которой публика впервые познакомилась еще в январе, уже вызвала широкий резонанс в обществе. Она, к примеру, заставляет задуматься о том, как формируется личность, что такое лидерские и организаторские способности. В книге "Наш Президент" можно узнать и многие эксклюзивные факты из экономики и социальной сферы, которые до этого не были известны широкой аудитории.
Александр Радьков, доктор педагогических наук, профессор, соавтор книги "Наш Президент":
"Как развивается сейчас промышленность, каких высот мы достигли в сельском хозяйстве - это все не простые задачи. От главы государства они требовали воли, настойчивости и организованности. Все это в книге мы и хотели показать".
Уже завтра литературный марафон сделает остановку в Гродно, а дальше по маршруту Брест и Гомель.