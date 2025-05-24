Стартовал 5-й сезон тематических выставок на мемориальном комплексе "Курган Славы"

Пятый сезон тематических выставок выходного дня начинается 24 мая на мемориальном комплексе "Курган Славы". Проект стартовал 4 года назад - экспозиции различных организаций, объединений и структур Минской области нашли широкий отклик у жителей и гостей центрального региона и столицы.

В эти выходные на Кургане Славы проходят яркие фестивальные мероприятия, на которых мастера представляют свои уникальные работы. Для гостей подготовлены дегустации, лотереи, конкурсы и фотозоны. На сцене выступают талантливые артисты, а для самых маленьких организована отдельная детская площадка. Также на ярмарке каждый сможет приобрести оригинальные изделия и сувениры, сделанные руками мастеров.

Ольга Шуманина, директор Слуцкого городского дома культуры:

"Данное мероприятие будет проходить в течение всего лета в субботу и воскресенье, и каждый раз будут новые районы. Такие мероприятия проводить нужно и важно, потому что нам очень приятно сегодня быть в этом месте -знаковом для всей Беларуси".

"Мы узнали о том, что в этом году возобновляется мероприятие на Кургане Славы. Решили, что надо обязательно посетить мероприятия всех районов. Это очень интересно, узнали много нового о продукции районов Беларуси", - поделилась впечатлением одна из гостей фестиваля.