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Стартовал 5-й сезон тематических выставок на мемориальном комплексе "Курган Славы"
Пятый сезон тематических выставок выходного дня начинается 24 мая на мемориальном комплексе "Курган Славы". Проект стартовал 4 года назад - экспозиции различных организаций, объединений и структур Минской области нашли широкий отклик у жителей и гостей центрального региона и столицы.
В эти выходные на Кургане Славы проходят яркие фестивальные мероприятия, на которых мастера представляют свои уникальные работы. Для гостей подготовлены дегустации, лотереи, конкурсы и фотозоны. На сцене выступают талантливые артисты, а для самых маленьких организована отдельная детская площадка. Также на ярмарке каждый сможет приобрести оригинальные изделия и сувениры, сделанные руками мастеров.
Ольга Шуманина, директор Слуцкого городского дома культуры:
"Данное мероприятие будет проходить в течение всего лета в субботу и воскресенье, и каждый раз будут новые районы. Такие мероприятия проводить нужно и важно, потому что нам очень приятно сегодня быть в этом месте -знаковом для всей Беларуси".
"Мы узнали о том, что в этом году возобновляется мероприятие на Кургане Славы. Решили, что надо обязательно посетить мероприятия всех районов. Это очень интересно, узнали много нового о продукции районов Беларуси", - поделилась впечатлением одна из гостей фестиваля.
Весь летний сезон на мемориальном комплексе "Курган Славы" будет проходить серия выставочных мероприятий, которые будут организованы через каждую субботу и воскресенье. Гости смогут не только полюбоваться красивыми изделиями, но и научиться ремесленным искусствам - плести, вышивать, лепить и создавать уникальные подделки своими руками.