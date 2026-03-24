25 марта в Минске стартует православный пасхальный форум "Радость"

Пасхальная "Радость" снова в Минске: 25 марта в столице начинается масштабный пасхальный форум. Это традиционный фестиваль, который накануне Воскресения Христова проводит Свято-Елисаветинский монастырь.

В течение 2 недель в культурном центре "Ковчег" запланированы встречи со священниками, кинопоказы, литературно-музыкальные гостиные, концерты, спектакли, программа для детей и, конечно, ярмарка.

В 2026 году будут представлены изделия из монастырей и храмов Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины, Молдовы и Греции.