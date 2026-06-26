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26 июня в Мирском замке стартует фестиваль в формате open air
Автор:Редакция news.by
Стены старинного Мирского замка вновь оживут под звуки музыки. Белорусский государственный академический музыкальный театр представляет летнюю программу. Уже 26 июня гостей ждет "Музыкальное шоу в стиле Сан-Ремо".
В сопровождении симфонического оркестра прозвучат бессмертные хиты Адриано Челентано, Тото Кутуньо и Риккардо Фольи.
27 июня музыкальный марафон продолжит вечер ностальгии "Любите, пока любится". Под открытым небом исполнят шлягеры Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина и Жанны Агузаровой.
Также в год 85-летия со дня рождения Владимира Мулявина прозвучат хиты "Песняров". Фестиваль в формате open air собирает гостей у исторических стен с 2018 года.