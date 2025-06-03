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3 и 4 июня в Гродно пройдут кастинги на шоу "Фактор.by"
"Фактор.by" начинает грандиозный смотр талантов. 3 июня в Гродно пройдет первый день прослушиваний на самое рейтинговое музыкальное шоу.
Если вы старше 16 лет и давно хотели, чтобы вас услышала вся страна, то вам на "Фактор.by". А может быть вы уже на пенсии, но не забросили мечту о большой сцене, то тогда все дороги ведут на "Фактор.by 60+".
В 12:00 начинается регистрация, а в 13:00 стартуют прослушивания. Не упустите свой шанс стать знаменитым и готовьте несколько разноплановых композиций, чтобы покорить жюри. Творческая команда "Фактор.by" пробудет в Гродно два дня. Всех желающих ждут на прослушивании 3 и 4 июня. А дальше группа отправится в Брест.
Заявку можно отправить и онлайн. Для этого необходимо перейти на сайт news.by, заполнить форму, прикрепить видео с исполнением песни а капелла.