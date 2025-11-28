5 декабря в прямом эфире услышим лучшие голоса этого сезона шоу-проекта "Фактор.by"

Дюжина финалистов шоу "Фактор.by" сформирована! Мы знаем, кто прошел до финального этапа прямых эфиров. Накануне вечером, 28 ноября, звездные наставники сделали выбор и уплотнили команды на этапе "стулья". Участники юбилейного сезона сражались в вокальной битве друг с другом. А решение каждый судья принимал самостоятельно.

Таким образом, 5 декабря в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" - лучшие голоса этого сезона - 12 финалистов начнут сражаться за сердца зрителей. Ведь на этом этапе именно зрители будут решать, кто станет фаворитом проекта. Кто из команды девушек дивы Ольги Бузовой, юные и амбициозные подопечные шоумена Стаса Ярушина, опытные исполнители народного артиста Владимира Громова или парни под опекой Дениса Клявера?



Не пропустите прямой эфир 5 декабря.