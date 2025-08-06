6 августа исполняется 508 лет белорусскому книгопечатанию

6 августа во всем мире вспоминают первопроходца белорусского печатного слова Франциска Скорину. Ровно 508 лет назад город Прага стал свидетелем зарождения белорусского книгоиздания.

"Псалтырь", священный для христианского мира на протяжении столетий, является одним из наиболее культовых произведений. Часть Ветхого Завета переиздавалась множество раз, сегодня факсимильное издание хранится и на полках Национальной библиотеки Республики Беларусь. Живые подлинники пражских страниц можно увидеть в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.