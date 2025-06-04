80 человек приняли участие в кастинге на шоу "Фактор.by" в Гродно

Таланты Лиды и Гродно полны амбиций взять реванш на "Фактор.by" и вернуть победу в свой регион.

80 голосов прозвучало за 2 дня на кастингах. Сегодня побороли страхи и стали на шаг ближе к мечте фармацевт, программисты, администраторы, волонтеры, выпускники школ.

Правила прохождения кастинга неизменны: участник должен быть старше 16 лет, исполнить известную всем песню, получить удовольствие и быть максимально искренним в рассказе о себе.