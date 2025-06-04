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80 человек приняли участие в кастинге на шоу "Фактор.by" в Гродно
Таланты Лиды и Гродно полны амбиций взять реванш на "Фактор.by" и вернуть победу в свой регион.
80 голосов прозвучало за 2 дня на кастингах. Сегодня побороли страхи и стали на шаг ближе к мечте фармацевт, программисты, администраторы, волонтеры, выпускники школ.
Правила прохождения кастинга неизменны: участник должен быть старше 16 лет, исполнить известную всем песню, получить удовольствие и быть максимально искренним в рассказе о себе.
"Фактор.by" уже на пути в Брест. Команда талант-шоу готова слушать каждое соло до пятницы. Место встречи - улица Чкалова, 7. Шанс показать себя есть у каждого желающего до конца месяца в любом из удобных городов отбора. В столице, например, прослушивание продлится неделю - с 24 по 30 июня.