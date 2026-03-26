Акинчиц и Кушель - как книга "Кроў на белым тле" рушит мифы о "героях" белорусского национализма

В "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк рассказал о своей новой книге "Кроў на белым тле".

Книга посвящена в первую очередь белорусским националистам. В первом разделе рассказывается об идеологических истоках национал-социализма и политике, планировавшейся и проводившейся нацистской Германией в период оккупации Беларуси. Излагается история белорусского нацизма и жизнь нацистов во всей своей полноте.

"Например, лидер белорусских национал-социалистов Фабиан Акинчиц с 1933 года активно сотрудничал с Альфредом Розенбергом. Нацистская Германия давала деньги на партию в Западной Беларуси. Далее самозванец-глава Рады БНР Василий Захарко, который постоянно себя называл президентом Белорусской народной республики. Иван Ермаченко, будущий лидер Белорусской народной самопомощи, был адъютантом генерала Врангеля. Я опубликовал достаточно много бывших секретных документов СД", - рассказал депутат.

По словам доктора исторических наук, в рассекреченных документах были инструкции по правильной агитации населения, а также, что ежемесячно необходимо говорить и писать белорусским пропагандистам.

Второй раздел книги - объяснение использования символики. Как это было на самом деле, Игорь Марзалюк опубликовал основной корпус документов в переводе с немецкого языка. "Есть информация и о преступлениях полиции 13-го белорусского батальона при СД Белорусской краевой обороны. Раскрываются конкретные факты и персоналии, так как многих пытались сделать героями. Людей, которые собственноручно отвечали за убийства детей", - добавил профессор.

Он привел в пример Дмитрия Космовича, который был криминальной личностью. Показывается в книге и закрученная судьба, а также все формы предательства и стукачества Франца Кушеля, который был сначала завербован польской разведкой, потом - НКВД. Будучи польским офицером, сотрудничал с СД, стал командующим Белорусской краевой обороны, руководил бригадой СС Беларуси, служил ЦРУ и ФСБ.