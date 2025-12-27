Александр Ефремов: Человек обязан развиваться до конца

В последние дни уходящего года стали известны лауреаты национальной премии "За духовное возрождение" и специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.

В числе номинантов - художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь Театра-студии киноактера Александр Ефремов. О человеке с множеством профессиональных ролей и амплуа.

Поистине народный, многими любимый, что самое главное, преданный родной земле. Про таких людей обычно говорят: "Если талантлив, то во всем".

Александр Ефремов удостоен специальной премии Президента за личный вклад в развитие и популяризацию театрального и киноискусства.

Александр Васильевич стал не просто заметной, а ключевой фигурой в развитии белорусского театрального и киноискусства. За 30 с лишним лет в профессии вдохновил и продолжает вдохновлять юных актеров.

Некогда директор киностудии "Беларусьфильм" вывел на отечественную пленку не одну картину: "В профиль и анфас", "Родное дело", "Поводырь", "Снайпер", "Оружие", "Возмездие". Героев этих ролей, кажется, помнит не одно поколение. Но не только экранным искусством завладел вниманием зрителя - на счету режиссера и театральные работы.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии киноактера: "Есть репертуар классический: "Дядя Ваня" Чехова, "Волки и Овцы" Островского, "Безымянная звезда", "Пигмалион". И я с удовольствием вижу, что на эти спектакли собирается, стал собираться зритель, и зал заполнен. Серьезные, глубокие постановки, в которых рассказывается о человеке с той мерой понимания смысла человеческой жизни, которое зрителю интересно".

Кажется, для маэстро возрождать искусство – дело жизни. В 2010 году Александр Ефремов уже был удостоен высокой награды от главы государства. 15 лет назад белорусские СМИ пестрили заголовками о лауреате специальной премии Президента Беларуси. Тогда Александр Васильевич был удостоен этой награды за создание многосерийных телевизионных фильмов "Снайпер. Оружие. Возмездие".

"Творить, созидать, строить, работать - каждому на своем месте. В этом задача. Президент об этом говорит. От каждого страна ждет этой самой работы и сохранности этой страны, которую любят наши соотечественники, в которой они живут, вот ее надо сохранять, пытаться, и очень много надо для этого сделать. Я вижу в этом смысл, смысл мой собственный, моего существования, смысл моей профессии", - рассказал народный артист Беларуси.

"Дело рук мастера боится", - это выражение хорошо вплетено в ДНК режиссера. Творческое долголетие Александра Васильевича в его экранных и театральных работах. Он обещает, что скоро афиша Театра-студии киноактера преобразится еще одной премьерой. Сейчас маэстро работает над новой постановкой по чеховской пьесе "Чайка".

"Это была пьеса, которая впервые, с моей точки зрения, в истории российского театрального искусства тоже была показана современниками Станиславского. Современники и зрители, придя в театр, впервые видели тех, кто рядом с ними. И вот об этом надо рассказывать сейчас, о том, что рядом с нами, что мы чувствуем, что переживаем", - считает Александр Ефремов.

В его картинах есть что-то вечное, что с годами не блекнет. Наверное, это любовь, любовь к делу, к Родине, к зрителю. Александр Ефремов творческий олимп покорил. Или все-таки еще есть что-то недосказанное?