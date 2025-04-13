Антракт на ремонт: идет реконструкция Национального академического драмтеатра имени Максима Горького

В Минске продолжается реконструкция с реставрацией знаковых социально-культурных объектов. Масштабные работы сейчас идут в Национальном академическом драмтеатре имени Максима Горького.

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Капитальный ремонт в здании не проводился с 60-х годов прошлого столетия, потому и назрела необходимость в реновации. Специалисты выполнят большой объем работ: усиление конструкций, модернизация гидроизоляции с использованием современных технологий, монтаж новой кровли, замена инженерных сетей.

Александр Шафранович, главный инженер БМК № 7 г. Лиды:

"Демонтажные работы уже практически завершены. Сейчас мы приступили к отделке фасада реставрационной части".

Первое, что заметят театралы - это новый вид главного фасада театра.

Наталья Громыко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e711421f-9a8b-4fb8-a907-45d0927a52ad/conversions/67335b12-f123-4422-bb29-a44f775eefbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e711421f-9a8b-4fb8-a907-45d0927a52ad/conversions/67335b12-f123-4422-bb29-a44f775eefbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e711421f-9a8b-4fb8-a907-45d0927a52ad/conversions/67335b12-f123-4422-bb29-a44f775eefbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e711421f-9a8b-4fb8-a907-45d0927a52ad/conversions/67335b12-f123-4422-bb29-a44f775eefbd-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Громыко

Наталья Громыко, первый заместитель директора Национального академического драмтеатра имени Максима Горького:

"Зритель сразу у входа заметит изменения, потому что центральный фасад нашего здания будет обновлен. Там появятся новые разные элементы, также будут видны окна с историческим рисунком".

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