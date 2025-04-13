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Антракт на ремонт: идет реконструкция Национального академического драмтеатра имени Максима Горького
В Минске продолжается реконструкция с реставрацией знаковых социально-культурных объектов. Масштабные работы сейчас идут в Национальном академическом драмтеатре имени Максима Горького.
Капитальный ремонт в здании не проводился с 60-х годов прошлого столетия, потому и назрела необходимость в реновации. Специалисты выполнят большой объем работ: усиление конструкций, модернизация гидроизоляции с использованием современных технологий, монтаж новой кровли, замена инженерных сетей.
Александр Шафранович, главный инженер БМК № 7 г. Лиды:
"Демонтажные работы уже практически завершены. Сейчас мы приступили к отделке фасада реставрационной части".
Первое, что заметят театралы - это новый вид главного фасада театра.
Наталья Громыко, первый заместитель директора Национального академического драмтеатра имени Максима Горького:
"Зритель сразу у входа заметит изменения, потому что центральный фасад нашего здания будет обновлен. Там появятся новые разные элементы, также будут видны окна с историческим рисунком".
Администрация, инженерные службы, касса работают по соседнему адресу - ул. Володарского, 10. А сами спектакли проходят на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов и на других площадках. Следует обращать внимание на билет заранее. Работы по обновлению здания драмтеатра имени Горького планируют завершить в 2026 году.