Арт-музей "Натхненне" - новая туристическая точка на карте Минской области

На туристической карте Минской области много атмосферных музеев и интересных точек. Одна из таких локаций - деревня Новодворцы в Слуцком районе с арт-пространством и коллекцией предметов быта. В экспозиции есть магнитофоны, фотоаппараты, хрустальные изделия, книги и пластинки. А летние уютные вечера здесь превращаются в кинопросмотры.

Деревня Новодворцы стала центром притяжения туристов. Здесь открылось винтажное пространство бытовых предметов "Натхненне".

Свое вдохновение Мария Сидоренко нашла в собирании ретропредметов. Еще со школьной парты начала коллекционировать атмосферные экспонаты. А когда их количество значительно увеличилось, площадкой для хранения и демонстрации стала старая школа, где когда-то училась сама Мария. Сегодня это арт-пространство "Натхненне".

В миниатюрном доме несколько сотен экспонатов: магнитофоны и пластинки, хрустальные вазы и чайные сервизы, светильники и книги. Каждый артефакт со своей историей и символом белорусской аутентичности.

Пополнять коллекцию помогает сарафанное радио. Мария в социальных сетях делится с аудиторией своим увлечением. Многие подписчики приезжают в музей за вдохновением. Иногда привозят и новые экспонаты из домашних сундуков.