Артистов Большого театра Беларуси встречает Россия. Какие города в гастрольной карте?

"Князь Игорь" из репертуара Большого театра Беларуси отправится в Йошкар-Олу. Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева готовит для своих зрителей фестиваль, посвященный истории Отечества.



На белорусский показ 5 мая осталось чуть больше сотни билетов. На следующий день оперная труппа выступит в Чебоксарах, на сцене "Волга-оперы".



Гастрольная карта для нашего Большого не нова. Два года назад в овациях купали белорусскую "Анну Каренину".