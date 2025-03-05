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Артистов Большого театра Беларуси встречает Россия. Какие города в гастрольной карте?
"Князь Игорь" из репертуара Большого театра Беларуси отправится в Йошкар-Олу. Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева готовит для своих зрителей фестиваль, посвященный истории Отечества.
На белорусский показ 5 мая осталось чуть больше сотни билетов. На следующий день оперная труппа выступит в Чебоксарах, на сцене "Волга-оперы".
Гастрольная карта для нашего Большого не нова. Два года назад в овациях купали белорусскую "Анну Каренину".
Параллельно творческая молодежь театра оперы и балета отправится через Атлантический океан. Впервые артисты Большого театра оперы и балета Беларуси выступили в Никарагуа в июле 2024 года. Совместный проект был посвящен двум событиям - 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 45-летию революции в Никарагуа.