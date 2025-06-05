"Балетное лето" стартовало в Большом театре Беларуси

В Большом театре Беларуси стартовало "Балетное лето". В 2025 году в рамках фестиваля впервые для белорусов выступает коллектив Приморской сцены Мариинского театра.

Труппа объединила два состава: артистов из Владивостока и Симфонический оркестр и хор Мариинского театра Санкт-Петербурга.

"Балетное лето - 2025" вновь собирает овации на подмостках Большого театра Республики Беларусь. Традиция с историей в 11 лет продолжается уже с новыми постановками и именами.

Более 9 тыс. км - прямиком из Владивостока в Минск. Право открыть международный форум получила труппа Приморской сцены Мариинского театра. Тон фестивалю задала постановка "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова. На белорусской сцене коллектив выступает впервые.

В рамках фестиваля, который продлится до 8 июня, балетные па покажет и труппа Большого. Из белорусского репертуара на бис премьеры "Золушка", "Пляски". Закроет фестиваль и откроет занавес для зрителя бессменная классика Чайковского "Лебединое озеро".