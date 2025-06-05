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"Балетное лето" стартовало в Большом театре Беларуси
В Большом театре Беларуси стартовало "Балетное лето". В 2025 году в рамках фестиваля впервые для белорусов выступает коллектив Приморской сцены Мариинского театра.
Труппа объединила два состава: артистов из Владивостока и Симфонический оркестр и хор Мариинского театра Санкт-Петербурга.
"Балетное лето - 2025" вновь собирает овации на подмостках Большого театра Республики Беларусь. Традиция с историей в 11 лет продолжается уже с новыми постановками и именами.
Более 9 тыс. км - прямиком из Владивостока в Минск. Право открыть международный форум получила труппа Приморской сцены Мариинского театра. Тон фестивалю задала постановка "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова. На белорусской сцене коллектив выступает впервые.
В рамках фестиваля, который продлится до 8 июня, балетные па покажет и труппа Большого. Из белорусского репертуара на бис премьеры "Золушка", "Пляски". Закроет фестиваль и откроет занавес для зрителя бессменная классика Чайковского "Лебединое озеро".
В нынешнем году фестиваль собрал рекордное количество зарубежных зрителей. 30 стран, среди которых Россия, Германия, Израиль, Чехия, Грузия, Армения, Нидерланды, Франция и другие.