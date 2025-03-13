История глазами детей Великой Отечественной войны. "Беларусь 1" готовит художественно-публицистический цикл фильмов "Геноцид. Последние свидетели".

Около 5 тыс. км проехала съемочная группа по всем регионам Беларуси в поисках очевидцев тех страшных событий. Записать интервью удалось более чем с тремя десятками человек. Это последние выжившие свидетели геноцида белорусского народа.

Работа над проектом началась в июле 2024 года. Выпустить художественно-публицистический цикл планируют к маю.

Работа нон-стоп кипит ежедневно по 12 часов. Уже в 7 утра оживает площадка, начинается техническая подготовка территории, грим актеров.

Без прикрас с точностью до деталей. Творческая команда телеканала "Беларусь 1" готовит 16-серийный цикл фильмов о геноциде белорусского народа. Эти истории не найти в архивных документах или учебниках. Многих нет в открытом доступе. Они были рассказаны устами тех, чье детство пришлось на период фашистской оккупации Беларуси. Это свидетельства детей войны, переживших нацистские издевательства. Они выжили чудом, чтобы рассказать правду.

Историческая реконструкция человеческих историй реализуется в проекте с помощью постановочных сцен в сопровождении пиротехнических спецэффектов. 16 игровых сцен по 50 эпизодов. В съемках задействованы сотни актеров. Атмосферу воссоздают и с помощью костюмов со снаряжением и амуницией периода Великой Отечественной войны.