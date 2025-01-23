"Беларусьфильм" показал документальное кино об Алексее Талае

Свежую работу документалистов киностудии "Беларусьфильм" показали в кинотеатрах Беларуси.

"Птица феникс Алексея Талая" - кинолента о человеке с непростой судьбой, которого не сломили трудности. Значительное место в фильме занимает история и деятельность благотворительного фонда самого героя. Работа над созданием фильма заняла около года.

Владимир Луцкий, режиссер фильма "Птица феникс Алексея Талая":

"Я долго искал, как же сделать фильм интересным, потому что его личность неординарная. Однажды я увидел фразу, которая меня впечатлила: "У Бога был план, чтобы история моей жизни стала надеждой для других", и я сразу отчетливо понял, как будем снимать фильм. Все произошло очень быстро".

Алексей Талай, паралимпиец и общественный деятель, учредитель благотворительного фонда: "Горжусь, что Министерство культуры Республики Беларусь приняло решение отснять ленту о нашей семье, о подвиге моих родителей, родных, близких, друзей. Именно им я благодарен за свой успех. Примером для меня и многих патриотов страны является Президент Беларуси Александр Лукашенко. Мы всегда будем служить родине в ее интересах вместе с главой государства".