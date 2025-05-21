Белгосцирк начинает гастрольный тур по Беларуси

Белгосцирк отправляется в гастрольный тур по городам Беларуси с программой "Браво, Цирк!". Уже сейчас у артистов идут последние технические репетиции.

Это захватывающее шоу, которое переносит зрителей в удивительный мир циркового искусства, чарующей красоты и невероятных профессиональных трюков. В творческой программе также есть дрессированные собаки, обезьянки-музыканты, воздушные гимнасты и акробаты.

"Это будет то, что нравится и взрослым, и детям. Мы покажем хорошую профессиональную программу", - поделился директор Белгосцирка Владимир Шабан.