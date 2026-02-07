"Белорусские васильки" показали на Атомной неделе моды в Москве

Энергия мирного атома используется в лазерной хирургии, в освоении космоса, изучении морских глубин и поиске полезных ископаемых планеты, а теперь еще и в... моде. Атомная неделя моды впервые прошла в Москве при поддержке корпорации "Росатом". В заключительном гала-показе принимали участие как юные дизайнеры из атомных городов Беларуси, России, Турции, так и мэтры модной индустрии.

"Белорусские васильки" на Красной площади в Москве. В рамках Атомной недели моды были показаны коллекции одежды, созданные по эскизам юных дизайнеров - финалистов проекта "Территория успеха: Мода". В основе - народные мотивы и художественные промыслы.

В коллекциях представлены все русские промыслы. Это и оренбургские пуховые платки, и палех, и финифть, и хохлома. Ну, а белорусы, конечно, представили голубые васильки и шикарную коллекцию от-кутюр.

Юные дизайнеры из белорусского Островца не только попали в финал конкурса. Программа Атомной недели моды в Москве включала в себя обучающий курс для 70 участников проекта - подростков из атомных городов Беларуси, России и Турции: посещение выставок и профильных вузов, а также лекции и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии моды.

Анастасия Мазейко, учащаяся СШ № 3 г. Островец, финалистка международного проекта "Территория успеха: Мода":

"В Островце есть атомная электростанция, и благодаря этому мы участвуем в различных конкурсах от Росатома".

Яна Минкевич, учащаяся СШ № 3 г. Островец, финалистка международного проекта "Территория успеха: Мода":

"Мы получили огромное впечатление от этой недели. Она пролетела очень быстро, было просто безумно интересно. Проводили очень много интересных мастер-классов, которые нам очень понравились, и хотели бы повторить снова такое. И вообще этот опыт хочется снова повторить. Если появится еще возможность поучаствовать в конкурсе, обязательно будем".

Международный проект "Территория успеха: Мода" проводится уже шестой сезон при поддержке Росатома. Молодые дизайнеры и модельеры из атомных городов получают шанс развивать свое творчество. Кульминацией гала-показа, который проходил в легендарном московском ГУМе, стала коллекция белорусских профессионалов моды.

Егор Кириченко, дизайнер, член жюри международного проекта "Территория успеха: Мода":

"В этом году в Москву мы привезли настоящий кутюр. И действительно будем удивлять сложным кроем, обилием вышивки и современными технологиями".

Татьяна Власик, дизайнер-модельер одежды:

"Наша коллекция о том, какова женщина, ее сильный характер, ее безумные стремления. Этот смысл хотелось бы передать настроением этой коллекции, которая называется "Эхо души". Кстати, непосредственно 2026 год в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины".

"Платье отражает внутренний мир женщины, - считает дизайнер-модельер одежды Евгений Хоркин. По его словам, основные критерии - платье должно подчеркивать достоинства, убирать недостатки, подходить по цветотипу. Также важно, чтобы женщина чувствовала себя уверенно, женственно. Играет роль и то, какую смысловую нагрузку она хочет нести в общество.

Специальные гости проекта - топовые персоны. Куратор - всемирно известный русский модельер Игорь Чапурин, а для заслуженной артистки России Ноны Гришаевой юные дизайнеры разработали и создали эскиз модного образа в номинации "Одень звезду".

"Беларусь очень люблю и скоро там буду сниматься в замечательной картине для детей", - рассказала актриса съемочной группе "Беларусь 1".