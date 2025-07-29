Белорусский театр приглашен на международный фестиваль в Москву

Утвержден список участников VIII Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста", который пройдет в октябре 2025 года в Москве на базе Театра Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Свою постановку на фестивале представит Народный молодежный театр эстрады Республиканского Дворца культуры имени Н. Ф. Шарко Белорусского общества глухих (Минск). Также в программу вошли спектакли Театра пантомимы и пластики "Форма" (Ереван) и Compagnia teatrale Senza Parole (Милан). Ожидаются участники из Индии, ОАЭ, Словении, Франции, Чехии, Швейцарии и, конечно же, России.

"В этом году на фестиваль пришло множество интересных заявок, из которых мы отобрали для показа самые яркие и по режиссерскому решению, и по актерской игре творческие работы, - отметил председатель оргкомитета фестиваля, директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин. - Уверен, что наши зрители по достоинству оценят эти замечательные постановки и получат большое удовольствие. "Территория жеста", безусловно, в очередной раз убедительно подтвердит, что является фестивалем театрального искусства - не клубного, не паратеатрального, а именно - театрального, в самом высоком понимании".

В 2024 году на фестивале "Территория жеста" Беларусь представлял Народный театр пантомимы Республиканского дворца культуры имени Н. Ф. Шарко ОО "БелОГ" (Минск) с пластическим спектаклем "НеВоры" (режиссер-постановщик Дмитрий Машко). Коллектив получил специальный приз жюри. Надеемся, что в этом году белорусские артисты достойно представят страну и возьмут заслуженные награды фестиваля.

"Территория жеста" - главное мировое театральное событие для артистов и зрителей с проблемами слуха, проходящее ежегодно. Организатором фестиваля традиционно выступают Министерство культуры Российской Федерации и московский Театр Мимики и Жеста, на сцене которого будут происходить события театрального форума. Фестиваль проводится Театром Мимики и Жеста восьмой год подряд, собирая профессиональные и любительские коллективы глухих актеров из разных регионов России и зарубежных стран.