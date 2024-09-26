Белорусскому государственному ансамблю танца - 65!

65 лет искусства в движении! Белорусский государственный ансамбль танца отмечает юбилей. Более четверти века коллективом руководит народный артист Валентин Дудкевич.



Среди его постановок - юмористические картины из народной жизни, такие как "Топотуха", и особо узнаваемый репертуар с белорусским колоритом - хореография на песни "Бульба" и "Лявоніха".



Танцы появились еще до войны, в 1940-м. Идея принадлежит советскому хореографу Игорю Моисееву. Концерты коллектива всегда проходят с аншлагами.