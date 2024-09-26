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Белорусскому государственному ансамблю танца - 65!
65 лет искусства в движении! Белорусский государственный ансамбль танца отмечает юбилей. Более четверти века коллективом руководит народный артист Валентин Дудкевич.
Среди его постановок - юмористические картины из народной жизни, такие как "Топотуха", и особо узнаваемый репертуар с белорусским колоритом - хореография на песни "Бульба" и "Лявоніха".
Танцы появились еще до войны, в 1940-м. Идея принадлежит советскому хореографу Игорю Моисееву. Концерты коллектива всегда проходят с аншлагами.
Государственный ансамбль танца Беларуси - один из знаковых брендов, по которым нашу страну узнают в мире.
Коллективу с почетным званием "заслуженный" не раз аплодировали в Китае, США, Италии, Франции, Испании, Бразилии, Германии, Индии, Югославии, Голландии, Египте, Ливане.
Артисты ансамбля одни из первых белорусских танцоров выступили в концертном зале "Олимпия" в Париже.