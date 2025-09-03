3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Белтелерадиокомпания запускает первый сезон талант-шоу "Фактор.BY. Дети"
Белтелерадиокомпания запускает первый сезон талант-шоу "Фактор.BY. Дети". На сайте news.by уже доступна онлайн-анкета.
Прием заявок идет весь сентябрь. Главный критерий - возраст: от 7 до 14 лет.
Команда проекта уже готовится к турне по Беларуси в поисках настоящих звезд.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"Нашим детям не хватает таких форматов. Нет сейчас "Евровидения", им просто негде реализовать себя на глазах огромного количества телезрителей. Нужно что-то придумывать. Но для того чтобы сделать третье шоу подобного масштаба, нужно обладать человеческим ресурсом, во-первых. Во-вторых, техническим и финансовым. Все эти вопросы нами были решены. Вы знаете, что благодаря поддержке Президента оснащена студия "Беларусьфильма". Я не побоюсь этого слова - самая шикарная студия в стране для производства развлекательных шоу. Мы государственная телекомпания, мы несем на себе социальную нагрузку. И государство в нашем лице протягивает детям руку. Если вы талантливые, если стремитесь стать звездой, мы вам поможем".
Уже в мае страна узнает имя самого талантливого юного белоруса. Прямые эфиры помогут определить и потенциального представителя Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение".