Белтелерадиокомпания запускает первый сезон талант-шоу "Фактор.BY. Дети"

"Нашим детям не хватает таких форматов. Нет сейчас "Евровидения", им просто негде реализовать себя на глазах огромного количества телезрителей. Нужно что-то придумывать. Но для того чтобы сделать третье шоу подобного масштаба, нужно обладать человеческим ресурсом, во-первых. Во-вторых, техническим и финансовым. Все эти вопросы нами были решены. Вы знаете, что благодаря поддержке Президента оснащена студия "Беларусьфильма". Я не побоюсь этого слова - самая шикарная студия в стране для производства развлекательных шоу. Мы государственная телекомпания, мы несем на себе социальную нагрузку. И государство в нашем лице протягивает детям руку. Если вы талантливые, если стремитесь стать звездой, мы вам поможем".