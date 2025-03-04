Более 20 мероприятий состоялось в первый день работы книжной выставки-ярмарки в Минске

В выставочном центре по-прежнему многолюдно, и можно понять на самом деле, потому что выбор колоссальный. Мало того что это выставка, это презентация достижений, мне кажется, нескольких стран, а именно двух десятков и более, это еще и торговая точка. Пространство, где аккумулируется писательская, читательская, издательская энергия. Самое главное, что здесь заводятся новые знакомства и, конечно же, покупаются новые книги.

Каждый третий белорус читает ежедневно

Существует даже исследование, которое касается читательских предпочтений. Оно показало, что каждый третий белорус читает ежедневно.

Абсолютное большинство предпочитает печатный формат, а вот современные гаджеты, электронные и аудиокниги используют только 12 % опрошенных. Альтернативный опрос показал, что белорусы читают либо художественную литературу, либо образовательную.

В топе белорусские писатели Колас, Купала, Короткевич

Кстати, в топе белорусских авторов по-прежнему святая литературная троица: Колас, Купала, Короткевич. По-прежнему белорусы читают и на русском, и на белорусском языках.

Владимир Григорьев, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России:

"Сегодня очень важно консолидировать литературные силы. Так, геополитическая ситуация, которая влияет в том числе на книжную индустрию, требовала какого-то ответа. Ответ - это все-таки возвращение к тем морально-нравственным ценностям, на которых базируется наша культура, т.е. сохранение суверенитета, культурного суверенитета, это важно было и для Беларуси, и для России. По-моему, мы с этим справляемся".

В ожидании книжного поезда из России

Впереди насыщенные несколько дней. В Минск прямо сейчас добираются из разных стран. Ожидаем книжный поезд к 80-летию Великой Победы. Спецмаршрут со звездным десантом влиятельных авторов-тяжеловесов прибудет на первый путь в 14 марта утром.



Но уже сейчас российский стенд, очевидно, один из самых посещаемых на выставке. Все-таки конкурировать с великим и могучим сложно, хотя сегодня здесь собрались любители и охотники за экзотикой. Здесь действительно абсолютно уникальные предложения, которые стоят вашего внимания.



Поэтому обязательно запланируйте в вашем графике поход в выставочный центр, который так и зовется "Ромашка". Присоединяйтесь к этой литературной атмосфере.