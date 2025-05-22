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Большой театр Беларуси с гастролями в Никарагуа. Белорусы примут участие в концерте ко Дню матери
Большой театр Беларуси отправился на гастроли в Никарагуа. Гранд-концерт состоится 22 мая. Белорусов пригласили принять участие в совместном гала-проекте ко Дню матери.
На сцене Национального театра Рубена Дарио продолжаются репетиции.
Уже в новом статусе художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров встанет за дирижерский пульт. В этот вечер "Кармен", "Спящую красавицу" и "Очи черные" озвучит симфонический оркестр театра Рубена Дарио. Эстеты Манагуа оценят миниатюры от главного балетмейстера Большого театра Игоря Колба. В двухчасовой программе будет представлено сочетание всемирно известных арий и исключительного латино. В составе белорусской труппы - Громов, Москвина, Валентий, Шабетя и молодые голоса.
22 мая в правительстве Никарагуа пройдет четвертое заседание белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его участником станет гендиректор Большого театра Екатерина Дулова.