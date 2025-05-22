Большой театр Беларуси с гастролями в Никарагуа. Белорусы примут участие в концерте ко Дню матери

Уже в новом статусе художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров встанет за дирижерский пульт. В этот вечер "Кармен", "Спящую красавицу" и "Очи черные" озвучит симфонический оркестр театра Рубена Дарио. Эстеты Манагуа оценят миниатюры от главного балетмейстера Большого театра Игоря Колба. В двухчасовой программе будет представлено сочетание всемирно известных арий и исключительного латино. В составе белорусской труппы - Громов, Москвина, Валентий, Шабетя и молодые голоса.