Чай с баранками и артисты из России: чем будет радовать русское подворье на фестивале в Гродно?

5 июня в Гродно стартует один из самых масштабных и ярких праздников страны - Республиканский фестиваль национальных культур. Город станет площадкой для встреч представителей 42 национальностей, которые познакомят гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами.

В Коложском парке начинается посадка новых деревьев на Аллее дружбы, а в 18:00 пешеходную улицу Советскую раскрасят национальные наряды.

В Год белорусской женщины прекрасные представительницы 42 национальностей внесут свою лепту в общий праздник: представят фрагменты национальных костюмов, которые затем объединятся в красивый многонациональный наряд на главной сцене во время торжественной церемонии открытия.

Увидят зрители и русские элементы. О том, как готовится к фестивалю русское подворье, рассказали председатель Гродненского отделения РОО "Русское общество" Эдгар Рец и председатель РОО "Русское общество" Александр Бирюков.

Несмотря на пасмурную погоду, атмосфера в Гродно праздничная. Все вокруг кипит, все работают и готовятся: наносятся последние штрихи, чтобы достойно принять гостей, которых ожидается большое количество.

"Сегодня как раз мы доделываем: казацкая палатка уже расставлена, баннеры сейчас растяне. И будем готовы и к шествию, и к началу", - поделился Эдгар Рец.

Ключевое событие, которое хотят представить гостям, - это приезд российских артистов. Он состоялся благодаря активной поддержке посольства Российской Федерации в Республике Беларусь и Генерального консульства России в Гродно. Ожидаются выступления коллективов из Воронежа, Нижнего Новгорода, Смоленска, Крыма.

"Мы ждем этих артистов, которые привезут частичку своей культуры, колорита. И, конечно, у нас есть что показать людям, и я уверен, что это найдет отклик в их сердцах, в их душах. Мы зажжем этот фестиваль на своем подворье", - отметил Эдгар Рец.

Александр Бирюков добавил, что гостей ждет традиционное русское чаепитие с баранками и улыбками, а еще их угостят казацкой кашей.

Несмотря на общность менталитета и единый культурный код, везде есть своя специфика - точно так же, как в регионах России. Для того чтобы помочь людям в этом разобраться, и существует "Русское общество".

Гости отметили, что русский народ всегда уважительно относится к белорусской культуре и языку.

"Нас всех объединяет славянское начало. И мы не делились. Мы как были единым народом, так и остались. "Младший брат, старший брат" - это все хорошие слова, но на самом деле мы едины и нечего делить. Туристические группы выросли в 6-7 раз, потому что все готовы приехать, посмотреть. Мы рассказываем друзьям, и друзья наших друзей тоже это слышат, а потом приезжают, восторгаются. Мы своим присутствием, своей культурой помогаем переплестись этим взаимосвязям, знакомствам. И получается, что наше единство растет еще больше",- подвел итог Александр Бирюков.