Чем будет удивлять Минская международная книжная выставка-ярмарка

В первый день посетители смогут погрузиться в поэзию казахских авторов. Пройдет литературная встреча "Казахстан - Беларусь: Меридианы дружбы". 13 марта гостем форума станет Кыргызстан, за ним Россия. Беларусь ярко презентует знаковые издательские проекты 15 марта. Также на этот день запланирована церемония награждения победителей конкурса "Искусство книги".

"Культура и информация как направление развития гуманитарного пространства" - это такой давний проект нашего литературного, творческого, книгоиздательского и гуманитарного общения со всем миром. Первый раз симпозиум, учрежденный Министерством информации Республики Беларуси и Союзом писателей Беларуси, прошел в 2015 году. За эти годы зарубежные писатели представляли около 30 стран. В этом году на симпозиум приедут наши коллеги из Российской Федерации".