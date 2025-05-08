Чем удивит выставка к 80-летию Победы в Международном выставочном центре, рассказала Светлана Прибыш

На масштабной выставке к 80-летию Великой Победы, проходящей на площадке Международного выставочного центра, показаны современные образцы военной техники, которые стоят на вооружении белорусской армии.

Заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Светлана Прибыш рассказала, удалось ли создать на выездной выставочной площадке особую атмосферу, ведь на ней представлены редкие экспонаты и артефакты именно музея истории Великой Отечественной войны.

Светлана Прибыш:

"Подчеркну, что над выставкой работал не только музей истории Великой Отечественной войны, но и 24 других музея. Мы ставили перед собой цель - погрузить посетителей в обстановку войны, основных событий Великой Отечественной. Рассказать о страшном времени оккупации, о борьбе партизан, подпольщиков, о ключевых битвах (Сталинградской, Курской, освобождении Беларуси), о том, как была окончательно одержана Победа над врагом".