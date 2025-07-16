Что чувствует Бузова при выходе на сцену и за что благодарит Лукашенко

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В 2025 году певица Ольга Бузова была ведущей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск". В "Актуальном интервью" она рассказала, что чувствовала, когда выходила на сцену.

Ольга Бузова отметила, что ей всегда волнительно, когда выходит на сцену. "Я потом смотрела прямой эфир, и видела, как внимательно на меня смотрят, меня слушают. И, конечно же, это ответственность. Ты понимаешь, что находишься в прямом эфире. И есть приятное волнение и чувство такой ответственности. Но мне здесь очень комфортно, в Беларуси спокойно и хорошо. А когда хорошо, значит, нужно повторять", - поделилась ведущая.

Моя особенность, наверное, в том, что я слышу людей, я их чувствую. Поэтому мне всегда очень легко. Мне достаточно буквально несколько выходов для того, чтобы понять атмосферу и настроение зала. Ольга Бузова

В зале также сидел и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Для Ольги Бузовой огромная честь, что он пригласил и приглашает каждый год ее на шоу "Фактор.by". "Очень хотела ему лично передать привет, но постеснялась, потому что меня поставили в жесткие рамки. Я больше на это не поведусь, ведь уже понимаю, что эта сцена моя, мои люди", - подчеркнула певица.