Что ждет минчан и гостей столицы в новом летнем музыкально-туристическом сезоне
В мае в Минске стартует новый летний музыкально-туристический сезон. Программа, по словам организаторов, будет насыщенной: празднование Дня Победы, дни Нижнего Новгорода, Казани и Уфы, театральные показы, исторические реконструкции и гастрономические фестивали. О том, где будут проходить главные события и почему Беларусь остается "островком стабильности" для туристов со всего мира, рассказал директор информационно-туристического центра "Минск" Алексей Русакевич в "Актуальном интервью".
Летний сезон будет разделен на четыре основные локации. Первая - Верхний город, полюбившийся минчанам и гостям столицы мероприятиями у ратуши. Вторая - Дворец спорта, где пройдут молодежные проекты совместно с радиостанциями города. Третья - Раковский дворик с театральными показами и интерактивными мероприятиями. И четвертая - Лошицкий усадебно-парковый комплекс. "Там тоже пройдут театральные показы, исторические реконструкции", - анонсировал Алексей Русакевич.
Появятся новые локации, новые интерактивные программы. Изменится формат ряда мероприятий. Стоит отметить, что пройдут не только событийные, но и гастрономические проекты. "Уже буквально в этом месяце стартуют наши всеми любимые гастроплощадки "Лучшая улица" и "Песочница", ну и другие локации", - сообщил директор информационно-туристического центра "Минск".
Город ежегодно проводит более 500 событий разной направленности, и эта традиция сохраняется.
Отвечая на вопрос о влиянии международной повестки на туристическую сферу, Алексей Русакевич был оптимистичен: "Беларусь остается тем островком стабильности, который есть, и это привлекает не только туристов, но и вообще людей со всего мира. Если смотреть статистику прошлых лет, есть тенденция развития и увеличения туристических потоков с каждым годом".
Цифры говорят сами за себя. За прошлый год в гостиницах Минска размещено более 1 млн туристов, причем 75 % из них - иностранные граждане. Организованные туристические потоки (как внутренние, так и въездные) увеличились почти на 70 %. "Событийные мероприятия здесь играют одну из главных ролей, потому что непрерывное круглогодичное событийное пространство привлекает туристов в город", - резюмировал Алексей Русакевич.