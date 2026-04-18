Что ждет минчан и гостей столицы в новом летнем музыкально-туристическом сезоне

Фото БЕЛТА

В мае в Минске стартует новый летний музыкально-туристический сезон. Программа, по словам организаторов, будет насыщенной: празднование Дня Победы, дни Нижнего Новгорода, Казани и Уфы, театральные показы, исторические реконструкции и гастрономические фестивали. О том, где будут проходить главные события и почему Беларусь остается "островком стабильности" для туристов со всего мира, рассказал директор информационно-туристического центра "Минск" Алексей Русакевич в "Актуальном интервью".

Летний сезон будет разделен на четыре основные локации. Первая - Верхний город, полюбившийся минчанам и гостям столицы мероприятиями у ратуши. Вторая - Дворец спорта, где пройдут молодежные проекты совместно с радиостанциями города. Третья - Раковский дворик с театральными показами и интерактивными мероприятиями. И четвертая - Лошицкий усадебно-парковый комплекс. "Там тоже пройдут театральные показы, исторические реконструкции", - анонсировал Алексей Русакевич.

Появятся новые локации, новые интерактивные программы. Изменится формат ряда мероприятий. Стоит отметить, что пройдут не только событийные, но и гастрономические проекты. "Уже буквально в этом месяце стартуют наши всеми любимые гастроплощадки "Лучшая улица" и "Песочница", ну и другие локации", - сообщил директор информационно-туристического центра "Минск".

Город ежегодно проводит более 500 событий разной направленности, и эта традиция сохраняется.

Отвечая на вопрос о влиянии международной повестки на туристическую сферу, Алексей Русакевич был оптимистичен: "Беларусь остается тем островком стабильности, который есть, и это привлекает не только туристов, но и вообще людей со всего мира. Если смотреть статистику прошлых лет, есть тенденция развития и увеличения туристических потоков с каждым годом".