Декоративные композиции своими руками. Рождественские мастер-классы популярны у белорусов

Придать уют дому и создать сказочную атмосферу, подчеркнуть стиль и имидж офисного интерьера, воплотив декоративные композиции своими руками. Рождественские мастер-классы по керамике, флористике, живописи - в топе январской афиши Минска.

От хендмейд-направлений с хвойным ароматом и пряным декором до образовательных и гастрономических путешествий для колоритных зимних каникул.

Галерея из сочных глиняных плодов граната и текстиль с персидскими мотивами. В меню - кофейные миксы и десерты по-восточному. Это первая зима для арт-пространства с иранским колоритом. Идейный вдохновитель новой локации для творческого комьюнити - Париса Таваколи.

"Я приехала из Ирана, живу здесь три года. Мне очень нравится - много энергии, много людей и красиво", - рассказала основательница арт-бутика.

Хоть для Парисы и ее семьи Новый год - Навруз - наступит 21 марта, она приобщается к белорусским традициям, культуре, праздникам. Вдохновляет и хендмейд-творчество. В январской афише арт-бутика есть все - от "мозаичной" росписи до керамической лепки, в том числе на гончарном круге.

Анна Маршева, мастер-преподаватель по керамике:

"У нас есть материалы для росписи - это специальные студийные материалы. Вот Данута сейчас расписывает уже готовые изделия. Она наносит фон, затем будет добавлять разные узоры и графику. Она получается довольно яркая - как на этом примере".

Пазл как новогоднее украшение. Техника мозаики - новое направление для хендмейд-творчества в зимней стилистике. На выбор неспешные мастер-классы или в экспресс-формате. Для творчества - ассорти из готовых игрушек-формочек.

Выполнены в технике "мозаика". Но вы взяли более простой материал - щебень. Потому что классическая мозаика создается из смальты, но тогда нужен большой инструмент - смальтакол. Мы будем использовать профессиональные щипцы. Мы решили создать такие мастер-классы, чтобы познакомить людей с мозаикой и получить удовольствие. Полина Корзун-Фомченко, художник-монументалист

Эстетика зимы и во флористическом пространстве. Топ идей для рождественских выходных: воркшоп с хвойным ароматом и пряным декором для авторских экокомпозиций.

Будто рождественская ярмарка это флористическое пространство. Декор здесь с природными мотивами - хвойным и терпким ароматом. Основа будущих новогодних композиций - микс из еловых лапок.

В афише мультиформаты: корпоративы для больших компаний, фэмили-уикенд, романтический вечер или рождественский мастер-класс.

Композиция "растет" на оазисе - специальной флористической "почве". При правильном уходе этот подсвечник из пихты и кипариса простоит всю зиму.

Даже в крафтовых стаканчиках для глинтвейна, кофе и чая растут хвойные композиции - емкий формат для согревающих душу зимних букетов.