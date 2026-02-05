"Другая глубина": в Минске представили выставку картин паралимпийцев

Уже не в первый раз нижний этаж торгового центра "Столица" превращается в пространство, наполненное удивительным искусством, созданным людьми с особыми возможностями.

Проект "Другая глубина" раскрывает талант белорусов с ограниченными возможностями и направлен на то, чтобы показать, насколько уникальны наши люди и какой глубиной восприятия мира они обладают. Каждая выставка проекта особенная и стоит того, чтобы быть увиденной. Экспозиция будет работать в течение месяца.