"Другая глубина": в Минске представили выставку картин паралимпийцев
Автор:Полина Береснева
Новую экспозицию в рамках инклюзивного проекта "Другая глубина" представили в Минске.
Уже не в первый раз нижний этаж торгового центра "Столица" превращается в пространство, наполненное удивительным искусством, созданным людьми с особыми возможностями.
5 февраля Белорусский союз женщин торжественно открыл новую экспозицию проекта "Другая глубина". В этот раз свои работы представили спортсмены - участники Паралимпийских игр.
Проект "Другая глубина" раскрывает талант белорусов с ограниченными возможностями и направлен на то, чтобы показать, насколько уникальны наши люди и какой глубиной восприятия мира они обладают. Каждая выставка проекта особенная и стоит того, чтобы быть увиденной. Экспозиция будет работать в течение месяца.