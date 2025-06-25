Дулова о гастролях в Никарагуа: Мы выполняем там какую-то особую миссию

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Большой театр Беларуси уже дважды побывал в Никарагуа с концертом. Какие результаты дали визиты, рассказала гендиректор Большого театра Екатерина Дулова в "Актуальном интервью".

Он обратила внимание, что гастроли носили общественно-просветительский характер. "Мы прекрасно поняли уже в первый приезд, насколько интересно, притягательно и полезно академическое искусство для страны, где оно находится в достаточно скромном состоянии, - отметила гендиректор. - С нашим приездом это все просто возобновилось, и я почувствовала там очевидную потребность в том, чтобы обучиться этому искусству, получить себе на сцену великолепные образцы".

По ее словам из Никарагуа уже поступил заказ на постановку двух спектаклей. Один из них посвящен знаменитому романтическому поэту Никарагуа, который умер в раннем возрасте. А второй - это "Лебединое озеро".

Екатерина Дулова:

"Есть потрясающий проект, который согласован уже с никарагуанской стороной. Он связан с тем, что мы проведем там гала-концерт, может быть, это будет не один, а два концерта, с талантливой молодежью в области балета, вокального искусства, которая есть в этой стране. Посмотрим, что из этого получится".