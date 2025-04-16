Эмоции, волнение и музыкальные тренды. В Беларуси выбрали "Песню года"

Вечером 23 апреля во Дворце спорта звучали "Песни года Беларуси". 25 хитов, которые весь прошлый сезон набирали тысячи прослушиваний на онлайн-платформах, оценило профессиональное жюри.

В шорт-листе есть и песни исполнителей, которых однажды выбрали зрители Белтелерадиокомпании. Настя Кравченко, по версии премии "Песня года Беларуси", признана лучшим радиоисполнителем.

Для выпускницы главного вокального шоу "Фактор.by" "золотая тарелка" стала первой в карьере. 2,5 млн слушателей только в YouTube! "Ромашка" давно уже процветает и в российских хит-парадах.

Белтелерадиокомпания стабильно поставляет талантливые кадры в ряды белорусского шоу-бизнеса. Никита Белько - двукратный обладатель главных премий "Песня года Беларуси", становился "Открытием года" и "Лучшим исполнителем". Ну а накануне платиновая награда оказалась в руках Виктории Алешко. Ее трогательное "Не предавай" - главная песня 2024 года.