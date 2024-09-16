Эскизы к утерянной картине "Народное собрание в Западной Белоруссии" показали в НХМ

О богатстве культурного наследия и исторической памяти говорили сегодня в Национальном художественном музее. Круглый стол и презентация картин, приуроченных к 85-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР, состоялись в главной арт-галерее страны. В центре внимания выставка произведений народного художника РСФСР Федора Модорова и эскизов к утерянной картине в годы Великой Отечественной войны "Народное собрание в Западной Белоруссии" из коллекции музея.

"Это картины Федора Александровича Мадурова, который был в 1939 году на Всенародном собрании в городе Белостоке. Видел, как оно проходило, и написал огромную картину. Сохранились этюды и эскизы к этой картине. И эти эскизы и этюды в послевоенное время он передал нашему музею", - сказала ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Надежда Усова.

Виктория Кузьмина, первый заместитель гендиректора Национального художественного музея Беларуси:

"Круглый стол "Белорусская культура - основа народного единства" проводится уже второй раз. Становится уже доброй традицией. И это форма научного мероприятия позволяет комплексно обсудить исторический вопрос, обсудить в аспектах раскрытия в литературных произведениях искусства и в кино".