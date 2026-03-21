"Если хочется кого-то убить - пишите книгу": Донцова раскрыла секрет написания хорошего детектива

Популярная российская писательница Дарья Донцова в "Актуальном интервью" поделилась рецептом создания захватывающих детективов. По ее словам, лучший способ справиться с бытовыми эмоциями - перенести их на страницы книги.

"Иногда хочется кого-то убить. Бывают у женщин такие моменты, - отметила она. - Понимаете, вы оставили чистую прекрасную квартиру, готовую еду. Вечером пришли после тяжелой работы, где-то часов в восемь, думая, что сейчас вы примете ванну, ляжете в кроватку. Вы открываете дверь в квартиру, а там все разбросано, бегут полуголые дети, на сковородке одна недогрызенная котлета. И муж, который говорит: "О, как хорошо, что ты пришла. Картошечки не пожаришь?".

Вот именно в этот момент, подчеркнула Дарья Донцова, в ней просыпается маньяк-убийца. "Но я себя сдерживаю, как правило. Поэтому я иду и тихо-спокойно убиваю кого-то в книге. И дальше мне очень хорошо", - поделилась она.

российская писательница Дарья Донцова
Если вам хочется кого-то убить - пишите книгу.
Дарья Донцова

"Ведь ругаться с собственным мужем бесполезно. Мужчины неперевоспитуемы, как страусы. Это невозможно. Поэтому тут надо найти способ существования рядом", - с улыбкой рассказала Дарья Донцова.

Писательница уверена, что именно такой подход - превращать негативные эмоции в сюжет - помогает создавать по-настоящему живые и увлекательные детективы, которые так любят читатели.

