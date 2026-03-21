3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
"Я никогда не хотела быть успешным человеком" - о чем всегда думала и мечтала Дарья Донцова
Популярная российская писательница Дарья Донцова в "Актуальном интервью" призналась, что никогда не стремилась к славе и публичности. Все произошло само собой.
"Я никогда не задумывалась на эту тему (тему успеха - прим. ред.). Я думала, что буду тихо сидеть в углу дома и писать свои книги. Что-то напечатают, что-то не напечатают. Но я хотела именно это. Я никогда не хотела вести программу на телевидении. Я не хотела работать на радио", - поделилась она.
По ее словам, по поводу общественной деятельности она тоже не задумывалась. "Но теперь я председатель Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России. Зоны, лагеря, тюрьмы, проверки, лежит ли в супе курица - кто-то должен за этим следить. И вдруг оно все на меня упало", - отметила писательница.
Если честно, я больше всего на свете люблю сидеть в комнате, обложившись мопсами и котами, и тихо писать свои книги.
"Но как-то так получилось, не могу понять, почему так вышло. Я никогда не хотела быть успешным человеком", - подчеркнула она.
Писательница акцентировала внимание на том, что всегда видела себя прежде всего мамой и хозяйкой дома: "Я мама, у меня дети, внуки. У меня всегда в голове были муж, суп, котлеты. Я всегда была включена в домашнее. А книги писались, когда было время. А потом как-то так, раз, здравствуйте, и я сижу с вами (на интервью - прим. ред.)", - добавила она с улыбкой.