"Я никогда не хотела быть успешным человеком" - о чем всегда думала и мечтала Дарья Донцова

Популярная российская писательница Дарья Донцова в "Актуальном интервью" призналась, что никогда не стремилась к славе и публичности. Все произошло само собой.

"Я никогда не задумывалась на эту тему (тему успеха - прим. ред.). Я думала, что буду тихо сидеть в углу дома и писать свои книги. Что-то напечатают, что-то не напечатают. Но я хотела именно это. Я никогда не хотела вести программу на телевидении. Я не хотела работать на радио", - поделилась она.

По ее словам, по поводу общественной деятельности она тоже не задумывалась. "Но теперь я председатель Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России. Зоны, лагеря, тюрьмы, проверки, лежит ли в супе курица - кто-то должен за этим следить. И вдруг оно все на меня упало", - отметила писательница.

Если честно, я больше всего на свете люблю сидеть в комнате, обложившись мопсами и котами, и тихо писать свои книги. Дарья Донцова

"Но как-то так получилось, не могу понять, почему так вышло. Я никогда не хотела быть успешным человеком", - подчеркнула она.