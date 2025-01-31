"Фактор.by 60+" снова в эфире. 31 января смотрите премьеру нового сезона

Время исполнения желаний вечером 31 января на "Беларусь 1". Вслед за молодыми участниками на сцену "Фактор.by" поднимутся конкурсанты, умудренные жизненным опытом. "Фактор.by 60+" снова докажет, что годы далеко не минус, а большой плюс и секрет успеха.

Участники третьего сезона большую часть своей жизни посвятили разным профессиям, но теперь настало время доказать себе и всей стране, что в 60 жизнь только начинается.

В пятницу, 31 января, в вечернем эфире "Беларусь 1" первая восьмерка участников поборется за выход в полуфинал. Всего таких отборочных туров будет три. Затем состоятся полуфинал, финал и суперфинал. Кто станет победителем - узнаем весной.

Премьера сегодня в 20:45 на "Беларусь 1"

Жюри третьего сезона не изменилось. По-прежнему будем прислушиваться к мнению заслуженных артистов Беларуси Александра Солодухи и Виктории Алешко, обладательницы медали Франциска Скорины, певицы и актрисы Александры Гайдук и народного артиста России Владимира Березина. Именно они пропустят в следующий этап только 4 участника. Вердикт судьи огласят в конце всех выступлений.