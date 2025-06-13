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"Фактор.by" ищет талантливых исполнителей в Гомеле
Команда "Фактор.by" продолжает искать талантливых исполнителей по всей Беларуси. 13 июня отборы проходят в Гомеле.
Среди конкурсантов люди разных возрастов, профессий, увлечений. Одни привыкли выступать перед большой аудиторией, другие поют в семейном кругу, а кто-то находится в самом начале сольной карьеры. Желающих покорить команду телевизионного шоу харизмой, проникновенностью, вокальными и актерскими данными много.
Карина Ерофеева, член жюри:
"Для меня лично самые талантливые ребята - из Гомеля. Все кайфуют от каждой минуты, проведенной на этой сцене, и я считаю, что вот эта уверенность им всем поможет пройти дальше".
14 июня в Гомеле второй день прослушиваний. Самые талантливые конкурсанты попадут на следующий этап - к звездным наставникам, где смогут побороться за место в командах.