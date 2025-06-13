"Фактор.by" ищет талантливых исполнителей в Гомеле

Команда "Фактор.by" продолжает искать талантливых исполнителей по всей Беларуси. 13 июня отборы проходят в Гомеле.

Среди конкурсантов люди разных возрастов, профессий, увлечений. Одни привыкли выступать перед большой аудиторией, другие поют в семейном кругу, а кто-то находится в самом начале сольной карьеры. Желающих покорить команду телевизионного шоу харизмой, проникновенностью, вокальными и актерскими данными много.

Карина Ерофеева, член жюри:

"Для меня лично самые талантливые ребята - из Гомеля. Все кайфуют от каждой минуты, проведенной на этой сцене, и я считаю, что вот эта уверенность им всем поможет пройти дальше".