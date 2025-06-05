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Батл за внимание судей "Фактор.by" в Бресте

Из Москвы и Курчатова через Брест на большую белорусскую сцену. Талант-шоу "Фактор. by" покоряют и российские таланты. Стали ли они конкурентами жителям областного центра, Кобрина и Барановичей? На сцене караоке-клуба разгорелся истинный батл за внимание судей.

5 июня кастинг завершен, но команда "Фактор.by" остается в Бресте до завтра, чтобы дать шанс спеть свою мечту каждому желающему. Регистрация откроется в полдень. Место встречи - Чкалова, 7.

Фактор.BYкультурашоу-бизнес