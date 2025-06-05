3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Батл за внимание судей "Фактор.by" в Бресте
Из Москвы и Курчатова через Брест на большую белорусскую сцену. Талант-шоу "Фактор. by" покоряют и российские таланты. Стали ли они конкурентами жителям областного центра, Кобрина и Барановичей? На сцене караоке-клуба разгорелся истинный батл за внимание судей.
5 июня кастинг завершен, но команда "Фактор.by" остается в Бресте до завтра, чтобы дать шанс спеть свою мечту каждому желающему. Регистрация откроется в полдень. Место встречи - Чкалова, 7.