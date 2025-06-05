Батл за внимание судей "Фактор.by" в Бресте

Из Москвы и Курчатова через Брест на большую белорусскую сцену. Талант-шоу "Фактор. by" покоряют и российские таланты. Стали ли они конкурентами жителям областного центра, Кобрина и Барановичей? На сцене караоке-клуба разгорелся истинный батл за внимание судей.