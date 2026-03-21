Фантаст Эдуард Веркин: Писать проще для взрослых, интереснее - для детей

Для какой аудитории проще писать - детской или взрослой, а также какие тонкости сегодня необходимо учитывать начинающему автору, определяясь целевой аудиторией. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил детский писатель, фантаст (Россия) Эдуард Веркин.

Для меня писать проще для взрослых, а интереснее - для детей.

При написании произведений для взрослых, отметил собеседник, можно немного себя не сдерживать, а в детской литературе есть темы, которых касаться не стоит. К тому же у молодых читателей не такой большой литературный бэкграунд, поэтому то, что отчасти допустимо стилистически во взрослой книге, не всегда сработает в детской, даже будет во вред.

Эдуард Веркин

"Любой молодой автор должен в последнюю очередь думать о своей целевой аудитории. Он должен задумываться о книге, которую сочиняет. Целевая аудитория это уже пятый вопрос. Не надо писать текст, отталкиваясь от чьих-то запросов - критиков, читателей. Книга - индивидуальное высказывание, и она будет интересна по-настоящему только тогда, когда автор интересен сам себе, а не кому-то", - твердо убежден Эдуард Веркин.