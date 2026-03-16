Фестиваль российского кино пройдет в Бресте и Минске

В рамках Дней культуры России в Беларуси пройдет "Фестиваль российского кино Беларусь 2026". Организатором является АО "РОСКИНО" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

На фестивале будет представлено 11 российских национальных фильмов: золотая коллекция "Мосфильма", семейное, приключенческое и фантастическое кино.

В 2026 году Фестиваль российского кино пройдет в двух городах Беларуси: Минске (18-20 марта, кинотеатр "Москва") и Бресте (21-22 марта, кинотеатр "Беларусь").

Церемония открытия кинофестиваля состоится 18 марта в 18:00 в кинотеатре "Москва".

Фильмом-открытием станет картина "Буратино", реж. И. Волошин, 2025 г. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать министр культуры Российской Федерации Любимова Ольга Борисовна, генеральный директор АО "РОСКИНО" Антонова Эльза Юрьевна, генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Трубинова Кристина Дмитриевна, режиссер Волошин Игорь Павлович. Также в дни фестиваля в кинотеатре "Москва" пройдет выставка "Россия - земля талантов". Гостям представят около 50 фоторабот и изображений из фондов Бахрушинского музея.

Программа фильмов (Минск, Брест)

"Авиатор" (2025 г., 116 мин., реж. Е.Кончаловский, 16+); "Белорусский вокзал" (1970 г., 95 мин., реж. А.Смирнов, 0+); "Буратино" (2025 г., 120 мин., реж. И.Волошин, 6+); "Волчок" (2025 г., 123 мин., реж. К.Смирнов, 16+); "Доктор Динозавров" (2025 г., 94 мин., М.Волков, 6+); "Иди и смотри" (1985 г., 136 мин., реж. Э.Климов, 12+); "Кракен" (2025 г., 134 мин., реж. Н.Лебедев, 12+); "Левша" (2025 г., 117 мин., реж. В.Беседин, 12+); "Северный полюс" (2025 г., 120 мин., реж. А.Котт, 12+); "Финист. Первый богатырь" (2024 г., 121 мин., реж. Д.Дьяченко, 6+); "Чебурашка 2" (2026 г., 90 мин., реж. Д.Дьяченко, 6+).

Кинопоказы проходят бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке (расписание для Минска).