Фильм-посвящение "Мой папа - Мулявин" - премьера "Первого информационного"
Страна вспоминает Владимира Мулявина. Песняру земли белорусской могло бы исполниться 85. В эти минуты музыка Мулявина звучит в Белгосфилармонии. Каким был мэтр советской эстрады за кулисами и дома - откровенно поделилась его дочь.
12 января - премьера "Первого информационного". Фильм "Мой папа - Мулявин".
Мой папа - Мулявин! Турне по российским городам с дочерью Песняра! Эксклюзивные материалы!
Мулявину могло бы исполниться 85! В юбилей Песняра "Первый информационный" оцифровал домашние эксклюзивы и зашел за кулисы вместе с народным артистом Советского Союза. Как самородок с российского Уралмаша влюбился в белорусский язык и вывел нашу народную песню в советский тренд? Команда "Первого информационного" и дочь Песняра - Марина Мулявина - отправились в турне по российским городам. - Помнил ли о своем уроженце Екатеринбург? - Почему Мулявин не взлюбил мотив "Вологды"? - Где он отдыхал в московской суете?
"До ансамбля мне было лет 15. Первый раз я выступал по телевидению в Свердловске", - вспоминал Владимир Мулявин.
Он мог виртуозно играть на контрабасе. Днями пропадал в репетиционных залах ДК Уралмашзавода. Талантливый самоучка уже без отцовской заботы, воспитанный маминым братом, со стипендией был зачислен на отделение народных инструментов местного музучилища. И - на первом же курсе отчислен. Мы нашли официальный приказ.
"За несдачу в установленный срок академической задолженности и текущую неуспеваемость исключить из числа учащихся студента первого курса отделения народных инструментов Мулявина", - написано в приказе.
Даже это не помешало юному виртуозу Мулявину исколесить по вертикали уральские филармонии и поработать год в Калининграде. Он уже тогда владел сольфеджио и выписывал ноты на салфетке.
Владимир Шахрин, основатель и лидер группы "Чайф":
"У "Песняров" была какая-то живая пульсация. Я понимал, что это настоящий фолк-рок. Это было вдвойне приятно, что главный белорусский певец-то наш с Уралмаша".
Его самая трепетная любовь, которую нес до самой смерти, - к букве "і". Нашей, белорусской. Случилось взаимно и навсегда, когда решил попытать счастья в Белорусской ССР.
"Когда я приехал сюда, это был 1962 год. И когда я приехал на вокзал, было написано "м", потом "і". Для меня было удивительно, думал, что за буква такая", - вспоминал Мулявін.
Буквально "в столе" у московских друзей мы нашли те кадры, которые даже фонд БТ не знал. Оцифровали кассеты, где народный артист СССР - просто Муля. Без фирменной кольчуги. Такой, как и мы.
Мулявина боготворили. Просили о переезде в Россию. И предавали - свои же, в кого поверил, кого вывел в "Песняры". Маршал советской эстрады был на грани срыва. В 1998-м Мулявина весь ансамбль - не без вмешательства тогдашнего Минкультуры - скидывают с должности руководителя его же детища. Несправедливость остановил Александр Лукашенко. Президент возродил имя Мулявина на сцене.
В сентябре 1994 года Александр Лукашенко заявил: "На вашем творчестве выросло целое поколение людей. В том числе и людей, которые сегодня пришли к власти. Вы не гвалтам, вы памяркоўна, трезво усталёўвалі у нас, в государстве нашем, родную матчыну мову. Вы не на улицах, не на площадях. Даже когда об этом было сложно говорить и думать, вы это делали целенаправленно, спокойно и трезво".
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, создатель ансамбля "Сябры":
"Он этого достоин. Мулявин - это великий человек. Беларуси с ним повезло, что он у нас появился в такое время, когда мы на грани уже развала были, он очень помог культуре".
Создать национальный бренд "Песняры". Чтобы как АВВА - в Швеции. Открыть новый центр Мулявина, где зазвучат полотна-программы Песняра. "Через всю войну", "Гусляр", "Песня о доле". Семья живет идеей о сохранении имени своего отца. А нерастиражированные воспоминания - в фото, видео, случаях - раскроем 12 января вечером.
Фильм-посвящение - 49 минут в память о великом белорусе по призванию.