Финальный аккорд. Международная выставка-ярмарка готовится подводить итоги

16 марта - финальный аккорд Минской международной книжной выставки-ярмарки. Это уже 32-я весна, когда столица погружается в литературную атмосферу. На центральном стенде представлена интерактивная коллективная экспозиция стран-участниц под эгидой священной темы для нашего края - 80-летия Великой Победы.

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Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Тема Великой Отечественной войны, 80-летие Великой Победы объединяет издательство, объединяет читателей, писателей. Я бы сказал, очень четко прослеживается такая эстафета между 80-летием освобождения и 80-летием Великой Победы. В Национальной библиотеке в нашей книге "Газетные строки читая сердцем", посвященные истории, отраженные в газетах, в журналах об освобождении Беларуси, плавно перешли к Великой Победе. Это абсолютно естественно. Эти два события связаны, они связаны в нашем праздничном календаре".

Международная выставка успела приобрести заслуженную известность в мировом книжном сообществе. Тому подтверждением является участие гостей из более чем двух десятков стран.

Около стенда Палестины много разнообразных книг, которые показывают борьбу палестинского народа за независимость, историю палестинского народа, а также книги о культуре.

Каждая страна подготовила своеобразный бокс, зайдя в который можно насладиться особенностями культуры. Так что те, кто посещал мероприятие на протяжении всей выставки, успели совершить небольшое путешествие по пяти странам. Ведь каждый день выставки-ярмарки был посвящен конкретному государству. Сегодня завершает Республика Армения. Посещают выставку активно и в последний день. Вот о чем рассказали читатели.

"Выставка просто восхитительная. Мы сюда приходим с детками. Потому что я молодой педагог, я представляю гимназию № 15 города Минска. Дети вообще в восторге, потому что много детской литературы. Вот даже буквально сейчас я слышала лекцию о детской литературе, и огромный выбор книг на любой вкус", - делится впечатлениями минчанка.