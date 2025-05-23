Фольклорный театр "Медуніца" отмечает 20-летие. Участники творческого коллектива - будущие медики, студенты Белорусского государственного медицинского университета.

Что объединяет юных медиков и фольклорный театр? Белорусский государственный медицинский университет. Отсюда и название "Мед.уні.ца". Педагоги вместе со студентами поют, танцуют и организовывают музыкальные спектакли.

Ирина Слепцова руководит студенческим коллективом почти с момента его основания. В свое время планировала быть медиком, но решила приобрести творческую профессию в педуниверситете имени Максима Танка на факультете народной культуры.

Будущие стоматологи, педиатры, студенты лечебного факультета, фармацевтического, медико-профилактического. Всего более 30 артистов в студенческом фольклорном театре.

Третьекурсник Марк Губский из многодетной семьи приехал в Минск поступать на стоматолога из города Жлобина. Кроме способностей медика, нашел у себя и артистические.

А вот Елена Радькова - старший преподаватель медуниверситета. Вместе со студентами разучивает народные и обрядовые песни, участвует в каждой постановке "Медуніцы".