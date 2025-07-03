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Гала-концерт "Время наших побед - время новых надежд" - в Большом театре
3 Июля в Большом состоялся гала-концерт, посвященный Дню Независимости.
Выступления мастеров искусств республики на гранд-сцене в этот день - это прекрасная традиция, заложенная Президентом.
Краски концерта и его атмосфера
В этом сезоне гала-концерт получил название "Время наших побед - время новых надежд". Атмосфера праздника и в то же время грациозности. Мужчины пришли в костюмах, дамы в шикарных платьях, а лучшие коллективы и ведущие артисты страны представляют программу, в которой каждый номер - отдельное произведение искусства.
Собирала культурный код, качество и современность по традиции главный режиссер Анна Моторная. Концерт - это своеобразное признание артистов в любви к Беларуси.
Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:
"Единовременно пять поколений солистов. Детей, солистов народных, заслуженных, молодых солистов театра, пять поколений балетной труппы. Вся труппа занята, все народные заслуженные артисты сегодня на сцене театра. Молодость, счастье, праздник и большая любовь к своей стране. Вот что движет всеми нами".
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Сама содержательная составляющая даты 3 Июля как бы определила то, что будет происходить на сцене. Это уникальное соединение военной темы и жизни нашей страны как независимой республики, здесь все как единое целое. Содержание концерта будет в этом ключе".
В фойе театра работала и выставка. Организаторы представили павильоны, посвященные изобразительному, музыкальному и хореографическому искусствам.
Название концерта выдержано в каждом номере и действе в целом. Перед зрителями предстало целостное художественное произведение, в котором каждый номер подчинен общей идее, а это уважение к прошлому, бережное отношение к тому, что нас объединяет.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
"Они герои, настоящие. И мы обязаны рассказывать нашим детям, сами узнавать об этом как можно больше и рассказывать. Мы решили в этом году в концепции гала-концерта мастеров искусства поднять тему преемственности поколений. Потому что если мы своим детям не расскажем историческую правду, которая была тогда, то ее расскажет кто-то другой, и вряд ли он расскажет действительно правдой".
Это беспрецедентный случай, когда на сцену Большого вышло столько людей. Природа искусства не приемлет политических разборок и не хочет конфликтов. Ее высокая цель - объединять и созидать на благо мира. И эта добрая традиция, заложенная Президентом, будет только продолжаться.