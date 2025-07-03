Гала-концерт "Время наших побед - время новых надежд" - в Большом театре

3 Июля в Большом состоялся гала-концерт, посвященный Дню Независимости.

Выступления мастеров искусств республики на гранд-сцене в этот день - это прекрасная традиция, заложенная Президентом.

Краски концерта и его атмосфера

В этом сезоне гала-концерт получил название "Время наших побед - время новых надежд". Атмосфера праздника и в то же время грациозности. Мужчины пришли в костюмах, дамы в шикарных платьях, а лучшие коллективы и ведущие артисты страны представляют программу, в которой каждый номер - отдельное произведение искусства.

"Время наших побед - время новых надежд" - в Большом театре news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908a4739-aa80-45c8-89bc-16e476a408d0/conversions/756c458d-b99a-4f37-a298-997a8ad486d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908a4739-aa80-45c8-89bc-16e476a408d0/conversions/756c458d-b99a-4f37-a298-997a8ad486d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908a4739-aa80-45c8-89bc-16e476a408d0/conversions/756c458d-b99a-4f37-a298-997a8ad486d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908a4739-aa80-45c8-89bc-16e476a408d0/conversions/756c458d-b99a-4f37-a298-997a8ad486d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Собирала культурный код, качество и современность по традиции главный режиссер Анна Моторная. Концерт - это своеобразное признание артистов в любви к Беларуси.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

"Единовременно пять поколений солистов. Детей, солистов народных, заслуженных, молодых солистов театра, пять поколений балетной труппы. Вся труппа занята, все народные заслуженные артисты сегодня на сцене театра. Молодость, счастье, праздник и большая любовь к своей стране. Вот что движет всеми нами".

Екатерина Дулова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ade04f8b-715b-4e79-ba99-98aecf276c45/conversions/faadefc8-e906-4614-ab27-5a2360dbd685-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ade04f8b-715b-4e79-ba99-98aecf276c45/conversions/faadefc8-e906-4614-ab27-5a2360dbd685-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ade04f8b-715b-4e79-ba99-98aecf276c45/conversions/faadefc8-e906-4614-ab27-5a2360dbd685-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ade04f8b-715b-4e79-ba99-98aecf276c45/conversions/faadefc8-e906-4614-ab27-5a2360dbd685-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Сама содержательная составляющая даты 3 Июля как бы определила то, что будет происходить на сцене. Это уникальное соединение военной темы и жизни нашей страны как независимой республики, здесь все как единое целое. Содержание концерта будет в этом ключе".

В фойе театра работала и выставка. Организаторы представили павильоны, посвященные изобразительному, музыкальному и хореографическому искусствам.

Название концерта выдержано в каждом номере и действе в целом. Перед зрителями предстало целостное художественное произведение, в котором каждый номер подчинен общей идее, а это уважение к прошлому, бережное отношение к тому, что нас объединяет.

Руслан Чернецкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb99eafc-b971-4273-bc55-d8ecfcc35d84/conversions/f4144c7a-0d51-4a35-8477-a390ad245652-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb99eafc-b971-4273-bc55-d8ecfcc35d84/conversions/f4144c7a-0d51-4a35-8477-a390ad245652-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb99eafc-b971-4273-bc55-d8ecfcc35d84/conversions/f4144c7a-0d51-4a35-8477-a390ad245652-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb99eafc-b971-4273-bc55-d8ecfcc35d84/conversions/f4144c7a-0d51-4a35-8477-a390ad245652-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Они герои, настоящие. И мы обязаны рассказывать нашим детям, сами узнавать об этом как можно больше и рассказывать. Мы решили в этом году в концепции гала-концерта мастеров искусства поднять тему преемственности поколений. Потому что если мы своим детям не расскажем историческую правду, которая была тогда, то ее расскажет кто-то другой, и вряд ли он расскажет действительно правдой".