Главная интрига "Маладзечна-2025" разрешилась: обладатель Гран-при - Анна Варанко

Молодечно продолжает прославлять белорусскую музыку и открывать новые имена. Звучат последние аккорды музыкального форума - гала-концерт посвящен творчеству Владимира Мулявина и легендарному коллективу "Песняры". Яркие кадры торжественного закрытия XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. 14 июня на церемонии разрешилась и основная интрига. Победителю конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни вручили главную награду - хрустальную гитару Мулявина. Обладателем Гран-при в этом году стала Анна Воронко. Конкуренция была серьезная. Всего в финал прошли 20 участников из разных регионов Беларуси. Репертуар этого года собрал как лирические ноты, так и зажигательные мотивы. Струны души зрителей задевали не только участники, но и Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Финберга.

Главная интрига разрешилась. И теперь известны имена триумфаторов.

Победителей определили по итогам республиканского этапа конкурса. Второй и третий туры прошли 14 июня во Дворце культуры Молодечно.

Первое место у Елизаветы Свиридовой (Гомельская область).

Серебро у минчан: Натальи Игнатовой и Виталия Дроба. Бронза досталась представителю Витебской области Сергею Ганку и Ангелине Самалетовой из Гомельской области.

Обладателем Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стала представительница Минской области Анна Варанко.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии зажигает не просто новых звезд, но и воплощает в себе идею единства белорусского народа через традиции и искусство.