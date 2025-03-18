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Главная награда белорусского телевидения. 20 лет назад прошел первый конкурс "Телевершина"
"Оскар" белорусского телевидения. Ровно 20 лет назад в Минске во Дворце Республики прошел первый национальный телевизионный конкурс "Телевершина".
И каждый раз все номинанты подтверждают высокий уровень нашего телевидения. Так, в мае прошлого года премия состоялась уже в 15-й раз.
Основная цель конкурса - это всемерное содействие развитию национального телевещания, формирование полноценного информационного пространства страны, а также повышение профессионального уровня всех работников телевидения. К слову, значимость работы СМИ и развития национальных массмедиа не раз подчеркивал Президент.
И именно поэтому важно создавать механизмы выявления фейковой информации. А информационная безопасность в целом - это не просто защита от хакеров, а система мер для обеспечение суверенитета государства, защиты прав и свобод граждан в информационном пространстве.