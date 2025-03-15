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Гостей заключительного дня Минской международной книжной ярмарки ожидает насыщенная программа
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2_102025-03-16T06:29:20.000000Z00
16 марта - пятый, заключительный день ХХХII Минской международной книжной выставки-ярмарки. День форума посвящен Армении.
С торжественного мероприятия - презентации страны - и начнется работа центрального экспонента, выставочного комплекса "БелЭкспо".
У последнего дня фестиваля книги насыщенная программа: презентация изданий и издательств, работа интерактивных площадок, продолжение акции "Читаем вместе!"
Итоги форума подведет торжественная церемония закрытия Минской книжной ярмарки. В празднике книги приняли участие представители 20 стран, были представлены более 200 экспонентов.