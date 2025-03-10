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Индия, Мадагаскар, Перу. Уникальной выставкой путешественник из Жодино отмечает свое 65-летие
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Автор:Наталья Бордиловская
4.22025-03-11T14:40:28.000000Z00
Он может рассказать о весне в Индии и Мадагаскаре, в Перу и на Карибских островах! Наш белорусский Федор Конюхов и Миклуха Маклай - путешественник из Жодино Геннадий Пузанкевич объехал полмира и собрал уникальные экспонаты и фотоснимки.
Сейчас они продемонстрированы в Жодинском краеведческом музее. Там открылась выставка, посвященная 65-летию путешественника.