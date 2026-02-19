Иностранные дипломаты на белорусском языке прославляли душевную красоту и мудрость женщин

"Впервые послы сегодня декламировали стихотворения на белорусском языке, потому что раньше, соответствуя традиции, которая у нас была, приходили со стихами на своих языках. Но мы вместе с ними решили, что раз они аккредитованы в Республике Беларусь, значит, большее вовлечение в такого рода мероприятия будет способствовать большему пониманию друг друга, пониманию того, что происходит в Беларуси, чем живет наша страна, какие у нас традиции, какая культура".