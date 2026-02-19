3.74 BYN
Иностранные дипломаты на белорусском языке прославляли душевную красоту и мудрость женщин
В Минске в преддверии Международного дня родного языка прошел поэтический вечер. Репертуар соответствует объявленному в стране Году белорусской женщины. Главы дипмиссий прочли произведения выдающихся поэтов, воспевающих душевную красоту и мудрость прекрасной половины человечества.
Мероприятие - традиционное, однако в этом году дополнено важной деталью: все творческие произведения исполнены исключительно на белорусском языке.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Впервые послы сегодня декламировали стихотворения на белорусском языке, потому что раньше, соответствуя традиции, которая у нас была, приходили со стихами на своих языках. Но мы вместе с ними решили, что раз они аккредитованы в Республике Беларусь, значит, большее вовлечение в такого рода мероприятия будет способствовать большему пониманию друг друга, пониманию того, что происходит в Беларуси, чем живет наша страна, какие у нас традиции, какая культура".
Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО, в этом году отмечается в 27-й раз. Праздник обращает внимание мирового сообщества на важность сохранения языкового разнообразия и культурного наследия народов.