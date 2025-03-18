Интерактивная программа "Крылья Победы" откроется 4 мая

Один из проектов расскажет о подвиге солдат Красной армии на земле и в небе. На площадке рядом со стелой "Минск - город-герой" припаркован уникальный интерактивный экспонат - советский самолет Ли-2. В салон можно будет попасть и ощутить дух победного мая.