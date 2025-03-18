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Интерактивная программа "Крылья Победы" откроется 4 мая

К майским праздникам Музей истории Великой Отечественной готовит тематические программы с погружением в разные этапы героического наследия советского народа.

Один из проектов расскажет о подвиге солдат Красной армии на земле и в небе. На площадке рядом со стелой "Минск - город-герой" припаркован уникальный интерактивный экспонат - советский самолет Ли-2. В салон можно будет попасть и ощутить дух победного мая.

Откроется интерактивная программа "Крылья Победы" 4 мая. Побывать в салоне легендарного самолета Ли-2 и погрузиться в историю советской авиации можно будет каждое воскресенье.

80-летие Победы